His Bet, Her Loss (18+) 0.1
Спор из-за глупого видео превращается в игру с чувствами, доверием и последствиями
His Bet, Her Loss — это визуальный роман с элементами драмы, где всё начинается с дерзкой шутки и перерастает в опасный эксперимент. Ты играешь за Карла — парня, чья самоуверенность заводит его слишком далеко, когда он заключает спор, касающийся отношений и доверия. Каждые пять минут — новая сцена, разговор, внутреннее сомнение и выбор, который влияет на всех вовлечённых.
Сюжет фокусируется на психологическом напряжении, последствиях слов, и на том, как легко можно переступить границу, не подумав. Игра предлагает нелинейный сценарий, проработанные диалоги и постепенное раскрытие характеров. Поддерживается офлайн, ориентирована на взрослую аудиторию и подойдёт тем, кто ищет визуальную новеллу с реалистичным конфликтом, эмоциональной динамикой и темами, где одно решение может разрушить всё.
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.