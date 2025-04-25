Описание

His Bet, Her Loss — это визуальный роман с элементами драмы, где всё начинается с дерзкой шутки и перерастает в опасный эксперимент. Ты играешь за Карла — парня, чья самоуверенность заводит его слишком далеко, когда он заключает спор, касающийся отношений и доверия. Каждые пять минут — новая сцена, разговор, внутреннее сомнение и выбор, который влияет на всех вовлечённых.





Сюжет фокусируется на психологическом напряжении, последствиях слов, и на том, как легко можно переступить границу, не подумав. Игра предлагает нелинейный сценарий, проработанные диалоги и постепенное раскрытие характеров. Поддерживается офлайн, ориентирована на взрослую аудиторию и подойдёт тем, кто ищет визуальную новеллу с реалистичным конфликтом, эмоциональной динамикой и темами, где одно решение может разрушить всё.