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His Bet, Her Loss (18+)

His Bet, Her Loss (18+) 0.1

Спор из-за глупого видео превращается в игру с чувствами, доверием и последствиями
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:31
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 433 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
158
Скриншоты
Описание

His Bet, Her Loss — это визуальный роман с элементами драмы, где всё начинается с дерзкой шутки и перерастает в опасный эксперимент. Ты играешь за Карла — парня, чья самоуверенность заводит его слишком далеко, когда он заключает спор, касающийся отношений и доверия. Каждые пять минут — новая сцена, разговор, внутреннее сомнение и выбор, который влияет на всех вовлечённых.


Сюжет фокусируется на психологическом напряжении, последствиях слов, и на том, как легко можно переступить границу, не подумав. Игра предлагает нелинейный сценарий, проработанные диалоги и постепенное раскрытие характеров. Поддерживается офлайн, ориентирована на взрослую аудиторию и подойдёт тем, кто ищет визуальную новеллу с реалистичным конфликтом, эмоциональной динамикой и темами, где одно решение может разрушить всё.


Информация о модах

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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