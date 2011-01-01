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Bloom Again (18+)

Bloom Again (18+) 0.1

Проживи лето воспоминаний, боли и надежды вместе с теми, кто ещё не решил, как жить дальше
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 368 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
83
Скриншоты
Описание

Bloom Again — это визуальный роман о взрослении, потере, внутренней борьбе и возможной любви. Ты играешь за Кейичи — парня, который ведёт личный дневник, потому что не может доверять никому, кроме бумаги. Каждые несколько минут — диалог, момент выбора, сцена с одной из пяти героинь, которые, как и он, застряли между прошлым и будущим. Вместе они пытаются понять, как отпустить, исцелиться и сделать шаг вперёд — или хотя бы просто прожить ещё один день.


История подана спокойно, вдумчиво, с упором на эмоциональные диалоги и моменты тишины. Темы — реальные: одиночество, болезни, надежда, любовь на грани. Твои решения определяют, к чему придут герои — к прощению, сближению или новым ранам. Игра работает офлайн, не требует доната и подойдёт всем, кто ищет искренний, взрослый сюжет без клише. Иногда, чтобы снова расцвести, нужно просто перестать прятаться.


Информация о модах

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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