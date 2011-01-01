Описание

Bloom Again — это визуальный роман о взрослении, потере, внутренней борьбе и возможной любви. Ты играешь за Кейичи — парня, который ведёт личный дневник, потому что не может доверять никому, кроме бумаги. Каждые несколько минут — диалог, момент выбора, сцена с одной из пяти героинь, которые, как и он, застряли между прошлым и будущим. Вместе они пытаются понять, как отпустить, исцелиться и сделать шаг вперёд — или хотя бы просто прожить ещё один день.





История подана спокойно, вдумчиво, с упором на эмоциональные диалоги и моменты тишины. Темы — реальные: одиночество, болезни, надежда, любовь на грани. Твои решения определяют, к чему придут герои — к прощению, сближению или новым ранам. Игра работает офлайн, не требует доната и подойдёт всем, кто ищет искренний, взрослый сюжет без клише. Иногда, чтобы снова расцвести, нужно просто перестать прятаться.