Bloom Again (18+) 0.1
Проживи лето воспоминаний, боли и надежды вместе с теми, кто ещё не решил, как жить дальше
Bloom Again — это визуальный роман о взрослении, потере, внутренней борьбе и возможной любви. Ты играешь за Кейичи — парня, который ведёт личный дневник, потому что не может доверять никому, кроме бумаги. Каждые несколько минут — диалог, момент выбора, сцена с одной из пяти героинь, которые, как и он, застряли между прошлым и будущим. Вместе они пытаются понять, как отпустить, исцелиться и сделать шаг вперёд — или хотя бы просто прожить ещё один день.
История подана спокойно, вдумчиво, с упором на эмоциональные диалоги и моменты тишины. Темы — реальные: одиночество, болезни, надежда, любовь на грани. Твои решения определяют, к чему придут герои — к прощению, сближению или новым ранам. Игра работает офлайн, не требует доната и подойдёт всем, кто ищет искренний, взрослый сюжет без клише. Иногда, чтобы снова расцвести, нужно просто перестать прятаться.
Полная версия
Скачать Bloom Again (18+) v0.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.