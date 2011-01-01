Описание

The Mystery of NTR — это психологический визуальный роман с элементами хоррора, в котором ты играешь за Джейка — молодого мужчину, вернувшегося в дом семьи после провала в бизнесе. Каждые несколько минут ты исследуешь комнаты, наблюдаешь за странным поведением близких и пытаешься понять, что происходит. Тени двигаются сами по себе, разговоры обрываются на полуслове, а прошлое, казалось бы, забытое — снова поднимается наружу.





Сюжет развивается через выборы, воспоминания и напряжённые сцены, в которых важно не только что ты делаешь, но и когда. Атмосфера растущего паранойи и неизвестности усиливается с каждой новой главой. Игра работает офлайн, без доната, и подойдёт тем, кто ценит истории с медленным нагнетанием, личной драмой и мистикой. Чем дольше ты остаёшься — тем больше дом раскрывает себя. Или вовсе не отпустит.