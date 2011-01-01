android-1.ru / Игры / Эротические игры / The Mystery of NTR (18+)
The Mystery of NTR (18+)

The Mystery of NTR (18+) 0.1

Вернись в дом детства и раскрой тайну, прежде чем сам станешь её частью
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 400 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

The Mystery of NTR — это психологический визуальный роман с элементами хоррора, в котором ты играешь за Джейка — молодого мужчину, вернувшегося в дом семьи после провала в бизнесе. Каждые несколько минут ты исследуешь комнаты, наблюдаешь за странным поведением близких и пытаешься понять, что происходит. Тени двигаются сами по себе, разговоры обрываются на полуслове, а прошлое, казалось бы, забытое — снова поднимается наружу.


Сюжет развивается через выборы, воспоминания и напряжённые сцены, в которых важно не только что ты делаешь, но и когда. Атмосфера растущего паранойи и неизвестности усиливается с каждой новой главой. Игра работает офлайн, без доната, и подойдёт тем, кто ценит истории с медленным нагнетанием, личной драмой и мистикой. Чем дольше ты остаёшься — тем больше дом раскрывает себя. Или вовсе не отпустит.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать The Mystery of NTR (18+) v0.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать The Mystery of NTR (18+) 400 Мб Ссылка 2 400 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Edges of Adulthood (18+)
Edges of Adulthood (18+)
Version: 0.2
Sisterly Lust (18+)
Sisterly Lust (18+)
Version: 1.1.11
My Sister And I (18+)
My Sister And I (18+)
Version: 0.8b
Blurring the Walls (18+)
Blurring the Walls (18+)
Version: 0.5.31 v2
Horny Waifu: Kaiju Strike (Мод меню)
Horny Waifu: Kaiju Strike (Мод меню)
Version: 0.0.5
The Hero Awakens (18+)
The Hero Awakens (18+)
Version: 0.1
A Growing Adventure: The Expanding Alchemist (18+)
A Growing Adventure: The Expanding Alchemist (18+)
Version: 0.6
City of Sin (18+)
City of Sin (18+)
Version: Demo

Отзывы о The Mystery of NTR (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив