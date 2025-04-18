Описание

Blurring the Walls (18+) — это визуальный роман для взрослых с акцентом на откровенные сцены, реалистичную подачу и выразительных персонажей. Ты играешь за парня, который вместе с девушкой уезжает в долгожданный отпуск. Каждые несколько минут — новые диалоги, выборы, флирт или столкновение с неожиданной ситуацией. В игре много внимания уделено атмосфере — качественные AI‑рендеры, грамотные ракурсы и выражения лиц делают каждую сцену живой.





Сюжет неспешно разворачивается на фоне жаркого лета: поездка, новые знакомства, события, где приходится решать — доверять, флиртовать, отступать или рисковать. Персонажи ведут себя правдоподобно, а откровенные сцены встроены в развитие отношений, а не просто вставлены для галочки. Игра работает офлайн, не требует доната и поощряет переигрывание ради других развилок. Лето, тело, искушение — ты сам решаешь, как далеко всё зайдёт.