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Blurring the Walls (18+)

Blurring the Walls (18+) 0.5.31 v2

Отправься в летний отпуск, где границы между желаниями и реальностью постепенно стираются
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Версия:
0.5.31 v2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 272 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26
Скриншоты
Описание

Blurring the Walls (18+) — это визуальный роман для взрослых с акцентом на откровенные сцены, реалистичную подачу и выразительных персонажей. Ты играешь за парня, который вместе с девушкой уезжает в долгожданный отпуск. Каждые несколько минут — новые диалоги, выборы, флирт или столкновение с неожиданной ситуацией. В игре много внимания уделено атмосфере — качественные AI‑рендеры, грамотные ракурсы и выражения лиц делают каждую сцену живой.


Сюжет неспешно разворачивается на фоне жаркого лета: поездка, новые знакомства, события, где приходится решать — доверять, флиртовать, отступать или рисковать. Персонажи ведут себя правдоподобно, а откровенные сцены встроены в развитие отношений, а не просто вставлены для галочки. Игра работает офлайн, не требует доната и поощряет переигрывание ради других развилок. Лето, тело, искушение — ты сам решаешь, как далеко всё зайдёт.


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