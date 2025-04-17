Описание

Dancing with the Winds — это фэнтезийный визуальный роман в средневековом антураже. Ты играешь за Тетболда — крестьянина, проживающего тихую жизнь на ферме вместе с женой. Каждые несколько минут — новый эпизод из их быта: разговоры у очага, тяжелый труд, редкие улыбки. Но с приездом незнакомцев в доспехах начинается что-то большее — цепь событий, в которых любовь и верность сталкиваются с долгом и страхом.





История подается через диалоги, выразительные иллюстрации и эмоционально насыщенные сцены, где даже тишина говорит. Тебя ждут моральные выборы, сюжет с ветвлениями и офлайн-геймплей без ограничений. Возвращайся к главе, где всё изменилось — или начни с начала и выбери другой путь.