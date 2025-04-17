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Dancing with the Winds (18+)

Dancing with the Winds (18+) Episode 1

Живи на грани любви и страха в мире, где ветер меняет всё
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Версия:
Episode 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Dancing with the Winds — это фэнтезийный визуальный роман в средневековом антураже. Ты играешь за Тетболда — крестьянина, проживающего тихую жизнь на ферме вместе с женой. Каждые несколько минут — новый эпизод из их быта: разговоры у очага, тяжелый труд, редкие улыбки. Но с приездом незнакомцев в доспехах начинается что-то большее — цепь событий, в которых любовь и верность сталкиваются с долгом и страхом.


История подается через диалоги, выразительные иллюстрации и эмоционально насыщенные сцены, где даже тишина говорит. Тебя ждут моральные выборы, сюжет с ветвлениями и офлайн-геймплей без ограничений. Возвращайся к главе, где всё изменилось — или начни с начала и выбери другой путь.


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Скачать Dancing with the Winds (18+) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб
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