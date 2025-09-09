android-1.ru / Игры / Эротические игры / The Last Apparition (18+)
The Last Apparition (18+)

The Last Apparition (18+) 1.0

Личность стёрта, тело живо, а за спиной — шепчущая тень, зовущая изменить всё
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 391 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

The Last Apparition — это мрачная, атмосферная история о потерянной памяти, судьбе и неизвестной силе, что пробуждается внутри. Мужчина выходит из комы в пустоте — без имени, без прошлого, с только что перезапущенным сознанием. Мир вокруг — фрагментированный, странный, будто на грани между сном и смертью. В попытке понять, кто он такой, он начинает сталкиваться с Конвергенцией — явлением, повторяющимся как цикл, как ошибка реальности.


Сквозь внутреннюю пустоту пробивается странная сущность — не враг, не друг, а сила, что, кажется, ждала именно его. The Last Apparition строит повествование на интриге, недосказанности и медленном раскрытии — здесь важны не только ответы, но и вопросы, которые меняют смысл происходящего. Это не просто игра о восстановлении памяти. Это игра о том, что делать, если ты внезапно получаешь возможность переписать не только свою судьбу, но и саму ткань мира. И кто ты — если до этого не был никем?


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать The Last Apparition (18+) v1.0 MOD APK

Скачать The Last Apparition (18+) 391 Мб Ссылка 2 391 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Falling Undercover: Nox Syndicate (18+)
Falling Undercover: Nox Syndicate (18+)
Version: 0.01.0
Dreaming of Dana (18+)
Dreaming of Dana (18+)
Version: 0.099
So See Your Path Remaster (18+)
So See Your Path Remaster (18+)
Version: 0.02a
Nutting My Way Home (18+)
Nutting My Way Home (18+)
Version: Demo 2.0
Horny Doctor (18+)
Horny Doctor (18+)
Version: 0.05
Boundaries of Morality (18+)
Boundaries of Morality (18+)
Version: 0.320
Bobbys Memoirs of Depravity (18+)
Bobbys Memoirs of Depravity (18+)
Version: 0.15.51
Employee Benefits (18+)
Employee Benefits (18+)
Version: 0.1.05

Отзывы о The Last Apparition (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив