Описание

Krwn — это минималистичная, но эмоционально насыщенная история о потере, решимости и внутренней силе. Мир рушится — не метафорично, а буквально. Вы остаетесь среди обломков собственной жизни, без опоры, без уверенности, но с одной-единственной целью: вернуть то, что значило для вас всё. Что именно — игра расскажет не сразу. Она медленно, упрямо раскрывает суть — через выборы, действия, молчаливые сцены и напряжение в каждом кадре.





Но путь назад не свободен. Кто-то, или что-то, стоит на вашем пути — не как злодей, а как испытание. Krwn задаёт простой, но болезненный вопрос: на что ты готов пойти, когда всё остальное потеряно? Игра не даст лёгких ответов — только сложные решения, которые останутся с вами надолго. Это не просто интерактивная история. Это внутренняя драма, вылитая в геймплей.