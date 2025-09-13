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Krwn (18+)

Krwn (18+) 0.0.1

Всё рухнуло. Осталось только одно — вернуть то, что действительно важно
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Версия:
0.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
21
Скриншоты
Описание

Krwn — это минималистичная, но эмоционально насыщенная история о потере, решимости и внутренней силе. Мир рушится — не метафорично, а буквально. Вы остаетесь среди обломков собственной жизни, без опоры, без уверенности, но с одной-единственной целью: вернуть то, что значило для вас всё. Что именно — игра расскажет не сразу. Она медленно, упрямо раскрывает суть — через выборы, действия, молчаливые сцены и напряжение в каждом кадре.


Но путь назад не свободен. Кто-то, или что-то, стоит на вашем пути — не как злодей, а как испытание. Krwn задаёт простой, но болезненный вопрос: на что ты готов пойти, когда всё остальное потеряно? Игра не даст лёгких ответов — только сложные решения, которые останутся с вами надолго. Это не просто интерактивная история. Это внутренняя драма, вылитая в геймплей.


Информация о модах

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Скачать Krwn (18+) 200 Мб Ссылка 2 200 Мб
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