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Nutting My Way Home (18+)

Nutting My Way Home (18+) Demo 2.0

Телепорт не туда, мораль — где-то позади, и путь домой... ну, весьма своеобразный
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Версия:
Demo 2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 801 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
220
Скриншоты
Описание

Nutting My Way Home — это абсурдное, вызывающее и предельно откровенное приключение, где вы — обычный неудачник, которого по пьяной прихоти вселенский безумец телепортировал в альтернативную реальность. Всё вроде бы нормально... если не считать тотального засилья женщин с вызывающими формами, катастрофической нехватки мужчин и крайне специфического способа вернуться домой. Да, придётся идти по скользкому пути — буквально и фигурально.


Игра превращает классическую историю о «герое поневоле» в гротескную сексуальную сатиру, где вместо сражений — соблазны, вместо квестов — компромиссы, а вместо славы — сомнительные знакомства с проститутками, взяточницами в погонах и фитоняшками на грани срыва. Повышайте «харизму» (или хотя бы снимите это дурацкое пальто), влезайте в самые нелепые ситуации и готовьтесь к тому, что каждый шаг вперёд будет одновременно победой и поводом спросить себя: «а как я вообще до такого докатился?» — Добро пожаловать в самую грязную и ироничную вселенную, которую только мог придумать чей-то спящий разум.


Информация о модах

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Скачать Nutting My Way Home (18+) 801 Мб Ссылка 2 801 Мб
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