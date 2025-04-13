Описание

Nutting My Way Home — это абсурдное, вызывающее и предельно откровенное приключение, где вы — обычный неудачник, которого по пьяной прихоти вселенский безумец телепортировал в альтернативную реальность. Всё вроде бы нормально... если не считать тотального засилья женщин с вызывающими формами, катастрофической нехватки мужчин и крайне специфического способа вернуться домой. Да, придётся идти по скользкому пути — буквально и фигурально.





Игра превращает классическую историю о «герое поневоле» в гротескную сексуальную сатиру, где вместо сражений — соблазны, вместо квестов — компромиссы, а вместо славы — сомнительные знакомства с проститутками, взяточницами в погонах и фитоняшками на грани срыва. Повышайте «харизму» (или хотя бы снимите это дурацкое пальто), влезайте в самые нелепые ситуации и готовьтесь к тому, что каждый шаг вперёд будет одновременно победой и поводом спросить себя: «а как я вообще до такого докатился?» — Добро пожаловать в самую грязную и ироничную вселенную, которую только мог придумать чей-то спящий разум.