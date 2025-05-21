Описание

The SunLeaf Resort - это увлекательная игра, в которой вы можете выбрать персонажа мужского или женского пола и назвать его по своему выбору. Ваша мечта о строительстве курорта разрушается, когда вы сталкиваетесь с нападением, когда прибываете в конечное место назначения.





После нападения вы просыпаетесь в отдаленной горной деревне, где выясняется, что существует очень странная традиция: все жители ходят обнаженными! Это нудистская деревня, и теперь ваша цель - найти способ создать курорт, который будет успешным даже при наличии этой странной традиции!





Вам предстоит исследовать деревню, устанавливать связи с местными жителями и решать различные задачи, чтобы превратить вашу мечту в реальность. Как вы справитесь с вызовом создания успешного курорта в таком необычном месте? Это зависит только от вас!