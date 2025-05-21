The SunLeaf Resort (18+) 0.8
The SunLeaf Resort - это увлекательная игра, в которой вы можете выбрать персонажа мужского или женского пола и назвать его по своему выбору. Ваша мечта о строительстве курорта разрушается, когда вы сталкиваетесь с нападением, когда прибываете в конечное место назначения.
После нападения вы просыпаетесь в отдаленной горной деревне, где выясняется, что существует очень странная традиция: все жители ходят обнаженными! Это нудистская деревня, и теперь ваша цель - найти способ создать курорт, который будет успешным даже при наличии этой странной традиции!
Вам предстоит исследовать деревню, устанавливать связи с местными жителями и решать различные задачи, чтобы превратить вашу мечту в реальность. Как вы справитесь с вызовом создания успешного курорта в таком необычном месте? Это зависит только от вас!
v0.8
– Раскрыта предыстория некоторых персонажей и задано направление дальнейших событий
– Исправлено: изменение размера шрифта при первом показе участка земли
– Исправлено: сцены с изображениями отображались некорректно
– Удалена горячая клавиша скрытия меню (была нестабильной), теперь используйте кнопку на экране
– Кнопка скрытия интерфейса теперь работает так же, как кнопки авто и пропуска
– Незначительные изменения в начальной сцене
– Заменён звуковой эффект при входе в фермерский дом
– Исправлен баг с бесконечным повторением события встречи с Гризель
– Удалена возможность спать в комнате Кумико по утрам
– Временно удалена вся музыка из-за множества проблем
– Исправлены грамматические и орфографические ошибки
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.