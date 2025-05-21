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The SunLeaf Resort (18+)

The SunLeaf Resort (18+) 0.8

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Версия:
0.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:28
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 592
Скриншоты
Описание

The SunLeaf Resort - это увлекательная игра, в которой вы можете выбрать персонажа мужского или женского пола и назвать его по своему выбору. Ваша мечта о строительстве курорта разрушается, когда вы сталкиваетесь с нападением, когда прибываете в конечное место назначения.


После нападения вы просыпаетесь в отдаленной горной деревне, где выясняется, что существует очень странная традиция: все жители ходят обнаженными! Это нудистская деревня, и теперь ваша цель - найти способ создать курорт, который будет успешным даже при наличии этой странной традиции!


Вам предстоит исследовать деревню, устанавливать связи с местными жителями и решать различные задачи, чтобы превратить вашу мечту в реальность. Как вы справитесь с вызовом создания успешного курорта в таком необычном месте? Это зависит только от вас!


Информация о модах

v0.8
– Раскрыта предыстория некоторых персонажей и задано направление дальнейших событий
– Исправлено: изменение размера шрифта при первом показе участка земли
– Исправлено: сцены с изображениями отображались некорректно
– Удалена горячая клавиша скрытия меню (была нестабильной), теперь используйте кнопку на экране
– Кнопка скрытия интерфейса теперь работает так же, как кнопки авто и пропуска
– Незначительные изменения в начальной сцене
– Заменён звуковой эффект при входе в фермерский дом
– Исправлен баг с бесконечным повторением события встречи с Гризель
– Удалена возможность спать в комнате Кумико по утрам
– Временно удалена вся музыка из-за множества проблем
– Исправлены грамматические и орфографические ошибки

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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