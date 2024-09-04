Lustful Society - это визуальная новелла, в которой вы играете за персонажа по имени Кейго, который всегда был неудачником в отношениях с девушками. Однако, после многих лет что-то меняется, и ему открывается возможность изменить свою жизнь.





В этой игре вам предстоит исследовать мир романтических отношений, принимать различные решения и влиять на ход событий. Кейго сталкивается с различными персонажами и ситуациями, которые вносят разнообразие и интригу в его жизнь.





Сможет ли Кейго найти любовь и успех в отношениях? Это зависит от ваших действий и решений в ходе игры. "Lustful Society" предлагает захватывающий сюжет, непредсказуемые повороты сюжета и множество возможностей для игрока влиять на исход истории.