Описание

THE LEGEND OF THE GOBLINS — это игра с уникальным, но противоречивым сюжетом, повествующая о группе гоблинов, которые пытаются восстановить свой клан после поражения в битве. Главная цель игры — помочь гоблинам построить новое гнездо, что включает в себя привлечение и взаимодействие с женщинами, чтобы увеличить численность клана.





Игровой процесс включает в себя множество взаимодействий между гоблинами и женщинами, которые, в свою очередь, становятся частью гнезда и способствуют его росту. Потомство гоблинов становится ключевым фактором в расширении и укреплении клана, позволяя игрокам наблюдать за развитием гнезда и увеличением численности гоблинов.





Тем не менее, следует отметить, что тематика игры вызывает множество вопросов и противоречий, поскольку содержит элементы интимных взаимодействий, которые могут быть восприняты неоднозначно. Игрокам, заинтересованным в этой игре, следует подходить к ней с осторожностью и понимать возможные этические и моральные аспекты сюжета.