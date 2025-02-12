android-1.ru / Игры / Эротические игры / THE LEGEND OF THE GOBLINS (18+)
THE LEGEND OF THE GOBLINS (18+)

THE LEGEND OF THE GOBLINS (18+) Chapter 5

1
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
Chapter 5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 747 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 775
Скриншоты
Описание

THE LEGEND OF THE GOBLINS — это игра с уникальным, но противоречивым сюжетом, повествующая о группе гоблинов, которые пытаются восстановить свой клан после поражения в битве. Главная цель игры — помочь гоблинам построить новое гнездо, что включает в себя привлечение и взаимодействие с женщинами, чтобы увеличить численность клана.


Игровой процесс включает в себя множество взаимодействий между гоблинами и женщинами, которые, в свою очередь, становятся частью гнезда и способствуют его росту. Потомство гоблинов становится ключевым фактором в расширении и укреплении клана, позволяя игрокам наблюдать за развитием гнезда и увеличением численности гоблинов.


Тем не менее, следует отметить, что тематика игры вызывает множество вопросов и противоречий, поскольку содержит элементы интимных взаимодействий, которые могут быть восприняты неоднозначно. Игрокам, заинтересованным в этой игре, следует подходить к ней с осторожностью и понимать возможные этические и моральные аспекты сюжета.


Информация о модах

полная версия

Показать полностью

Скачать THE LEGEND OF THE GOBLINS (18+) vChapter 5 MOD APK

Скачать THE LEGEND OF THE GOBLINS (18+) 747 Мб Ссылка 2 747 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Holly Smiles at The End (18+)
Holly Smiles at The End (18+)
Version: 4/10
Summer In The City (18+)
Summer In The City (18+)
Version: 0.71
The Law of Cultivation (18+)
The Law of Cultivation (18+)
Version: 1.0
Student of Love (18+)
Student of Love (18+)
Version: 0.4.6b
The Mystery Villa (18+)
The Mystery Villa (18+)
Version: Ep. 7
The Martin Experiment (18+)
The Martin Experiment (18+)
Version: Alpha 2025.02.12
How to lose one’s virginity (18+)
How to lose one’s virginity (18+)
Version: 1.023 B FE
Discreen Vision Game Collection (18+)
Discreen Vision Game Collection (18+)
Version: Ch. 3 Day 25 v1.1

Отзывы о THE LEGEND OF THE GOBLINS (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив