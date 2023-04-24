Summer In The City — это захватывающая и вдохновляющая игра-симулятор, которая позволяет игрокам вжиться в роль Саммер Саммерсон, молодой и амбициозной девушки, мечтающей о карьере профессионального фотографа. Ваша задача — помочь Саммер адаптироваться к жизни в большом городе после того, как она выиграла стипендию в одном из самых престижных художественных колледжей страны.





Переезд из сельской местности в мегаполис открывает перед Саммер массу возможностей и вызовов. Игрокам предстоит помочь ей наладить контакты с новыми людьми, освоить урбанистическую жизнь и развивать свои фотографические навыки. Вы будете участвовать в различных событиях, фотосессиях и проектах, каждый из которых поможет Саммер приобрести необходимый опыт и построить портфолио, способное завоевать признание в мире искусства.





Summer In The City также исследует темы самоидентификации и личностного роста, поскольку Саммер сталкивается с реалиями взрослой жизни и профессиональных испытаний. Помогите ей найти свой уникальный голос как фотографа, преодолевать трудности и принимать решения, которые будут формировать её будущее.