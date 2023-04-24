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Summer In The City (18+)

Summer In The City (18+) 0.31

Поддержите Саммер Саммерсон в её пути к мечте
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.31
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 260 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
1 403

Summer In The City — это захватывающая и вдохновляющая игра-симулятор, которая позволяет игрокам вжиться в роль Саммер Саммерсон, молодой и амбициозной девушки, мечтающей о карьере профессионального фотографа. Ваша задача — помочь Саммер адаптироваться к жизни в большом городе после того, как она выиграла стипендию в одном из самых престижных художественных колледжей страны.


Переезд из сельской местности в мегаполис открывает перед Саммер массу возможностей и вызовов. Игрокам предстоит помочь ей наладить контакты с новыми людьми, освоить урбанистическую жизнь и развивать свои фотографические навыки. Вы будете участвовать в различных событиях, фотосессиях и проектах, каждый из которых поможет Саммер приобрести необходимый опыт и построить портфолио, способное завоевать признание в мире искусства.


Summer In The City также исследует темы самоидентификации и личностного роста, поскольку Саммер сталкивается с реалиями взрослой жизни и профессиональных испытаний. Помогите ей найти свой уникальный голос как фотографа, преодолевать трудности и принимать решения, которые будут формировать её будущее.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Summer In The City (18+) 0.31 взлом

Скачать Summer In The City (18+)
260 Мб
Ссылка 2
260 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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