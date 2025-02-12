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The Martin Experiment (18+)

The Martin Experiment (18+) Alpha 2025.02.12

Откройте тайны прошлого в эротической визуальной новелле.
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Версия:
Alpha 2025.02.12
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 317 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 425
Скриншоты
Описание

The Martin Experiment — это захватывающая эротическая комедийная визуальная новелла, выпущенная компанией Martin Experiment Games. Игра вводит нас в мир Мартина, молодого человека, чья жизнь находится в полном беспорядке после того, как его отец бросил его без предупреждения. Измученный чувством предательства и страхом перед возможным выселением, Мартин почти полностью сдался и пренебрег основными аспектами своей жизни, такими как гигиена и общий уход за собой.


История начинает разворачиваться, когда на пороге его дома появляется таинственная красивая женщина, которая, к удивлению Мартина, знает его имя. Не имея понятия о том, кто она и что ей от него нужно, и преодолев свое растущее желание избегать любых контактов, Мартин решает открыть дверь и встретиться с этой неизвестной женщиной лицом к лицу.


В игре "The Martin Experiment" игроки исследуют не только таинственные мотивы этой женщины, но и скрытые аспекты собственного прошлого Мартина, разгадывая загадки и раскрывая заговоры, которые могут радикально изменить его жизнь. Каждое решение и выбор влияет на развитие сюжета, предлагая множество различных исходов и секретов, которые предстоит открыть.


Информация о модах

полная версия

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Скачать The Martin Experiment (18+) vAlpha 2025.02.12 MOD APK

Скачать The Martin Experiment (18+) 317 Мб Ссылка 2 317 Мб
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Старые версии The Martin Experiment (18+)
Version 24.04.23 Version 24.10.23 Version TG 24.10.23


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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