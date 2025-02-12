Описание

The Martin Experiment — это захватывающая эротическая комедийная визуальная новелла, выпущенная компанией Martin Experiment Games. Игра вводит нас в мир Мартина, молодого человека, чья жизнь находится в полном беспорядке после того, как его отец бросил его без предупреждения. Измученный чувством предательства и страхом перед возможным выселением, Мартин почти полностью сдался и пренебрег основными аспектами своей жизни, такими как гигиена и общий уход за собой.





История начинает разворачиваться, когда на пороге его дома появляется таинственная красивая женщина, которая, к удивлению Мартина, знает его имя. Не имея понятия о том, кто она и что ей от него нужно, и преодолев свое растущее желание избегать любых контактов, Мартин решает открыть дверь и встретиться с этой неизвестной женщиной лицом к лицу.





В игре "The Martin Experiment" игроки исследуют не только таинственные мотивы этой женщины, но и скрытые аспекты собственного прошлого Мартина, разгадывая загадки и раскрывая заговоры, которые могут радикально изменить его жизнь. Каждое решение и выбор влияет на развитие сюжета, предлагая множество различных исходов и секретов, которые предстоит открыть.