Описание

My Summer - это интерактивная ролевая игра, которая знакомит игроков с жизнью молодого человека, который должен провести лето в школьных классах из-за низких оценок. Неожиданно для себя, он обнаруживает, что лето обещает быть полным испытаний: кроме учебы, его финансовое благополучие под угрозой из-за взлетов и падений криптовалютного рынка. К тому же отношения с девушкой оказываются на грани из-за внезапных финансовых проблем.





По мере прохождения игры, главный герой сталкивается с новым учеником, чье загадочное прошлое начинает медленно раскрываться, добавляя новый слой интриги и драматизма. Этот персонаж вносит неожиданные повороты в сюжет, тем самым углубляя геймплей и взаимодействие с другими персонажами.





"My Summer" предлагает игрокам погрузиться в сложные жизненные реалии главного героя, где каждое решение может иметь долгосрочные последствия. Игра сочетает в себе элементы экономической стратегии, управления временем и социальных взаимодействий, предоставляя игрокам полное погружение в испытания и радости молодости, находящейся на пороге взрослой жизни.