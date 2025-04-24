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My Summer (18+)

My Summer (18+) 0.14.0

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Версия:
0.14.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:41
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 964
Скриншоты
Описание

My Summer - это интерактивная ролевая игра, которая знакомит игроков с жизнью молодого человека, который должен провести лето в школьных классах из-за низких оценок. Неожиданно для себя, он обнаруживает, что лето обещает быть полным испытаний: кроме учебы, его финансовое благополучие под угрозой из-за взлетов и падений криптовалютного рынка. К тому же отношения с девушкой оказываются на грани из-за внезапных финансовых проблем.


По мере прохождения игры, главный герой сталкивается с новым учеником, чье загадочное прошлое начинает медленно раскрываться, добавляя новый слой интриги и драматизма. Этот персонаж вносит неожиданные повороты в сюжет, тем самым углубляя геймплей и взаимодействие с другими персонажами.


"My Summer" предлагает игрокам погрузиться в сложные жизненные реалии главного героя, где каждое решение может иметь долгосрочные последствия. Игра сочетает в себе элементы экономической стратегии, управления временем и социальных взаимодействий, предоставляя игрокам полное погружение в испытания и радости молодости, находящейся на пороге взрослой жизни.


Информация о модах

полная версия

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Старые версии My Summer (18+)
Version TG 0.12.1

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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