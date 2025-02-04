Описание

Life After Victory рассказывает историю Юто и Лизы, пары героев, чья жизнь после победы над Королем Демонов обещала быть безоблачной. Их триумф принес мир в мир, и казалось, что ничто не может помешать их счастью после того, как Юто сделал предложение Лизе, которое она счастливо приняла.





Тем не менее, даже после свержения Короля Демонов, их жизнь не становится проще. Юто, чувствуя ответственность за восстановление королевства, посвящает всё своё время помощи народу, что оставляет Лизу одну на протяжении больших периодов времени. Эта новая реальность ставит их отношения на испытание, внося разногласия и чувство одиночества в жизнь Лизы.





В то время как Лиза остается дома, она сталкивается с новыми вызовами и встречами, которые заставляют её переосмыслить свои чувства и место в мире, который кажется уже не таким, как прежде. Life After Victory исследует, что происходит после "долго и счастливо", обнажая сложности и реалии, с которыми сталкиваются герои даже после своих великих побед.