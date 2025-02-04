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Life After Victory (18+)

Life After Victory (18+) 0.10

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Версия:
0.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 971
Скриншоты
Описание

Life After Victory рассказывает историю Юто и Лизы, пары героев, чья жизнь после победы над Королем Демонов обещала быть безоблачной. Их триумф принес мир в мир, и казалось, что ничто не может помешать их счастью после того, как Юто сделал предложение Лизе, которое она счастливо приняла.


Тем не менее, даже после свержения Короля Демонов, их жизнь не становится проще. Юто, чувствуя ответственность за восстановление королевства, посвящает всё своё время помощи народу, что оставляет Лизу одну на протяжении больших периодов времени. Эта новая реальность ставит их отношения на испытание, внося разногласия и чувство одиночества в жизнь Лизы.


В то время как Лиза остается дома, она сталкивается с новыми вызовами и встречами, которые заставляют её переосмыслить свои чувства и место в мире, который кажется уже не таким, как прежде. Life After Victory исследует, что происходит после "долго и счастливо", обнажая сложности и реалии, с которыми сталкиваются герои даже после своих великих побед.


Информация о модах

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Скачать Life After Victory (18+) v0.10 MOD APK

Скачать Life After Victory (18+) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб
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Старые версии Life After Victory (18+)
Version 0.5 Version 0.6 Version TG 0.6 Version TG 0.5


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Life After Victory (18+)


Комментарии (3)
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Лок
Лок 7 февраля 2025 01:03
На сайте у автора написано что есть разные версии. В том числе и для компа
+1
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GLLensifal
GLLensifal Администраторы 5 февраля 2025 12:24
Лок, Это игра для андроид, только если через эмулятор
0
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Лок
Лок 4 февраля 2025 23:25
А на компе как эту игру запустить???
0
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