The Long Way - это захватывающая игра, в которой игрокам предстоит изменить уклад вселенной. Стоя перед вызовом превращения порядка в хаос, они будут исследовать 13 подвешенных галактик, меняя силу на слабость и лидеров на марионеток. Несмотря на небольшое количество контента на текущий момент, механика игры разработана так, чтобы обеспечить почти бесконечное количество персонажей и локаций.





Цель игры - создать уникальный мир, где персонажи взаимодействуют между собой, формируя сложные и захватывающие истории. Раскрывайте тайны каждой локации, встречайте разнообразных персонажей и влияйте на ход событий, выбирая свои действия. Благодаря разнообразию миров и персонажей игроки смогут глубоко погрузиться в уникальный игровой опыт.