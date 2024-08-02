Описание

Clover Rise - это захватывающая стратегическая игра, где игроки воплощаются в героя с уникальной способностью путешествовать во времени. Ваша задача - управлять и защищать маленькую деревню в средневековой эпохе. Вы столкнетесь с серией нападений орков, исходящих из густых, темных лесов, угрожающих разрушением вашему небольшому убежищу.





Каждые десять дней деревню ожидает новая волна атак, что требует от вас постоянного улучшения и адаптации стратегий защиты. Используйте свои способности путешествовать во времени для предвидения и предотвращения будущих угроз, стратегически планируйте развитие инфраструктуры и оборонительных мероприятий, чтобы укрепить свою деревню и защитить ее жителей.





"Clover Rise" предлагает игрокам глубокий стратегический опыт с динамичным повествованием и развитием сюжета. Вам предстоит сделать выбор, который не только определит судьбу деревни, но и покажет, как далеко вы можете зайти в использовании своих уникальных способностей в борьбе с невидимым врагом. Ваша миссия - не просто выжить, но и обеспечить процветание вашего маленького сообщества в лице постоянной угрозы.