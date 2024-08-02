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Clover Rise (18+)

Clover Rise (18+) 0.15

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Версия:
0.15
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 796 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 448
Скриншоты
Описание

Clover Rise - это захватывающая стратегическая игра, где игроки воплощаются в героя с уникальной способностью путешествовать во времени. Ваша задача - управлять и защищать маленькую деревню в средневековой эпохе. Вы столкнетесь с серией нападений орков, исходящих из густых, темных лесов, угрожающих разрушением вашему небольшому убежищу.


Каждые десять дней деревню ожидает новая волна атак, что требует от вас постоянного улучшения и адаптации стратегий защиты. Используйте свои способности путешествовать во времени для предвидения и предотвращения будущих угроз, стратегически планируйте развитие инфраструктуры и оборонительных мероприятий, чтобы укрепить свою деревню и защитить ее жителей.


"Clover Rise" предлагает игрокам глубокий стратегический опыт с динамичным повествованием и развитием сюжета. Вам предстоит сделать выбор, который не только определит судьбу деревни, но и покажет, как далеко вы можете зайти в использовании своих уникальных способностей в борьбе с невидимым врагом. Ваша миссия - не просто выжить, но и обеспечить процветание вашего маленького сообщества в лице постоянной угрозы.


Информация о модах

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Скачать Clover Rise (18+) 796 Мб Ссылка 2 796 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Clover Rise (18+)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 24 мая 2024 18:37
Евгений, если это вопрос, то не факт
0
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Евгений
Евгений 24 мая 2024 14:02
Игра на русском языке
0
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