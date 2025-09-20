Описание

В игре Portal Porn Demoniums обычная жизнь внезапно оборачивается порталом в мир, где удовольствие становится законом, а побег — настоящим испытанием. В этом интерактивном приключении вас встречает Рикетт — харизматичная женщина-Рик, которая предупреждает: за кажущимся раем скрывается темная правда, ведь Злой Морти дергает за ниточки, и чем дольше вы остаётесь, тем труднее выбраться.





Чтобы освободиться, вам предстоит пройти через серию соблазнительных испытаний: решать провокационные головоломки и противостоять (или, возможно, принять) искушениям этого парадоксального измерения. По пути вы встретите знакомых персонажей — Бет, Мортишу и, конечно, Джерри, который, как всегда, добавляет долю комизма в мрачную атмосферу.





Сможете ли вы найти дорогу домой или Измерение Желаний навсегда поглотит вашу сущность? Каждый ваш выбор имеет значение в этом захватывающем и провокационном путешествии, где границы между фантазией и реальностью стираются с каждым шагом.