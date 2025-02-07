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Reconstruction (18+)

Reconstruction (18+) 0.2

Погрузитесь в мрачное будущее: технологии, тайны и судьба выжившего героя
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 661 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в атмосферу недалёкого будущего, где достижения в науке и медицине принесли человечеству значительный прорыв, но коренные проблемы так и остаются нерешёнными. В этом суровом мире главный герой сталкивается с тяжёлой судьбой: его родители бесследно исчезли, оставив за собой непосильный долг и тень неизвестности. Только поддержка доброжелательных людей спасла его от ещё более серьёзных испытаний.


Следите за очередным витком его приключений, где каждое принятое решение становится шагом на пути к раскрытию тайн прошлого и обретению новой надежды. В условиях постоянных испытаний и неожиданных поворотов судьбы герой вынужден искать силы для выживания, преодолевая личные трагедии и внешние угрозы. Эта история — о борьбе, утрате и искуплении, где мрачное будущее переплетается с искренним стремлением к справедливости и лучшей жизни.


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