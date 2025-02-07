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Valenza Family (18+)

Valenza Family (18+) Prologue

Погрузитесь в темный мир мафии: кровь, предательство и борьба за выживание
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Версия:
Prologue
Требования:
Android 5.ж0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 121 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
124
Скриншоты
Описание

В игре Valenza Family вы становитесь Майклом Валензой — хитрым и безжалостным персонажем, готовым на всё ради достижения власти в преступном мире, где доверие встречается редко, а кровь служит валютой. Каждое принятое решение и каждая стратегия определяют, сможете ли вы утвердить своё влияние или останетесь на обочине жестоких семейных интриг, предательств и опасных союзов.


Погрузитесь в атмосферу, где личные конфликты и темное прошлое героя сплетаются с настоящими испытаниями, требующими calculated насилия и холодного расчёта. Майкл Валенза пытается убежать от тяжести своего прошлого, но судьба настигнет его в каждом углу, раскрывая ещё более мрачные тайны под покровом преступного мира. Ваши тактические решения будут определять, станет ли его путь символом выживания и могущества или приведёт к его окончательному краху.


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