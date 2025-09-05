Описание

В игре Succession вы играете за Ксавьера Старка – человека, чья судьба кардинально изменилась после короткого заключения. Однажды утром он получает судьбоносный звонок: его отец, о котором он никогда не знал, оставил ему невероятное наследство, включающее герцогство, огромное поместье и миллионы фунтов активов. Этот неожиданный поворот ставит его в центр ожесточённой борьбы за богатство, где каждый член семьи стремится заполучить свою долю титула.





Сталкиваясь с напряжёнными отношениями и соперничеством сводных братьев и сестер, Ксавьер оказывается под давлением, и его естественный статус становится угрозой для претендентов на престол наследников. Вам предстоит помочь ему ориентироваться в новом мире роскоши, интриг и тайн, где каждое принятое решение влияет на ход судьбы и определяет, останется ли он верен себе или уступит искушению могучего богатства.





Погрузитесь в атмосферу придворных балов, элегантных поездок на яхтах и роскошных путешествий по частным самолетам, где каждая встреча раскрывает новые грани персонажей и затрагивает судьбы целого рода. Это демо-первый эпизод, а дальнейшие сезоны обещают еще больше захватывающих поворотов и драматичных интриг, способных увлечь вас в глубины дворянских страстей и семейных тайн.