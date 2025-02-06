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The Art of Diplomacy…and Love (18+)

The Art of Diplomacy…and Love (18+) 0.13

Откройте для себя мир придворной дипломатии, интриг и захватывающей любви
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Версия:
0.13
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 422 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
71
Скриншоты
Описание

В игре The Art of Diplomacy…and Love вам предстоит окунуться в атмосферу придворной дипломатии и романтических интриг. История рассказывает о неудачливом бродяге, который, благодаря непредвиденным обстоятельствам, оказывается под личиной молодого дворянина. Теперь, оказавшись при дворе могущественного графа, вы должны лавировать между обязанностями и личными амбициями, оставаясь в тени своей истинной сущности. Сюжет раскрывает 7 уникальных любовных интересов, а также побочные связи, позволяющие глубже исследовать тонкости взаимоотношений в этом насыщенном мире.


Выбирайте свой путь: станьте авантюристом, стремящимся покорить каждую придворную даму, или истинным романтиком, ищущим «ту самую» любовь. Каждое принятое решение влияет на развитие характеров и отношений, позволяя менять их личностные черты в зависимости от ваших действий. Благодаря продуманной системе, где дипломатические маневры органично переплетаются с любовными интригами, игра дарит незабываемое приключение, полное эмоциональных испытаний и неожиданных поворотов судьбы.


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Скачать The Art of Diplomacy…and Love (18+) 422 Мб Ссылка 2 422 Мб
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