Описание

Погрузитесь в историю страсти, где каждая деталь отношений становится решающей в борьбе между доверием и предательством. В игре NtrGram вам предстоит пережить волнующие моменты, когда ваша девушка Ирен отправляется на престижную магистерскую программу, оставляя вас с растущими сомнениями и болезненными переживаниями. Первоначально отношения строятся на надежде и стабильном общении, но расстояние постепенно приносит с собой слухи и тревожные откровения, заставляя вас пересмотреть собственные чувства.





Каждый ваш выбор влияет на развитие событий, раскрывая глубокие предательство и искушения, которые ставят под вопрос истинную природу любви и доверия. Случайные встречи и неожиданные звонки становятся поворотными моментами, превращая обыденные диалоги в эмоциональные испытания, где каждое слово имеет значение. В этой истории вы будете вынуждены выбирать между сохранением того, что вам дорого, и подчинением искушению, которое способно разрушить всё.