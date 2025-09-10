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NtrGram (18+)

NtrGram (18+) 0.3

Погрузитесь в запретный мир искушений, доверия и болезненных испытаний
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Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 64 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в историю страсти, где каждая деталь отношений становится решающей в борьбе между доверием и предательством. В игре NtrGram вам предстоит пережить волнующие моменты, когда ваша девушка Ирен отправляется на престижную магистерскую программу, оставляя вас с растущими сомнениями и болезненными переживаниями. Первоначально отношения строятся на надежде и стабильном общении, но расстояние постепенно приносит с собой слухи и тревожные откровения, заставляя вас пересмотреть собственные чувства.


Каждый ваш выбор влияет на развитие событий, раскрывая глубокие предательство и искушения, которые ставят под вопрос истинную природу любви и доверия. Случайные встречи и неожиданные звонки становятся поворотными моментами, превращая обыденные диалоги в эмоциональные испытания, где каждое слово имеет значение. В этой истории вы будете вынуждены выбирать между сохранением того, что вам дорого, и подчинением искушению, которое способно разрушить всё.


Информация о модах

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Скачать NtrGram (18+) 64 Мб Ссылка 2 64 Мб
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