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Holy Whore Emily (Мод, Unlocked)

Holy Whore Emily (Мод, Unlocked) 1.0.0

Погрузитесь в интригу запретных тайн, борьбы веры и судьбоносных испытаний
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Asami
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 542 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
83
Скриншоты
Описание

В игре Holy Whore Emily вас ждет необычная история, где судьбы переплетаются в мире, полном религиозных интриг и социальных конфликтов. История начинается с изгнания кардинала Гилберта, который, оказавшись в небольшом приморском городке Кинастон, становится преемником епископа и воспитывает Эмили, свою усыновленную дочь. Теперь, когда Эмили празднует своё совершеннолетие, город стоит на пороге величайших перемен: без присутствия «благословенной девушки» он рискует утонуть в нищете и разрухе, а судьба новой героини висит на волоске.


Гилберт, видя в Эмили потенциал стать настоящей святой, решает воспитать её несмотря на противодействие верующих, не принявших её в свои ряды. Заключив договор с местными жителями, он дает ей два года, чтобы завоевать признание и доказать свою способность к святости. Каждый шаг и каждое решение в игре влияют на развитие сюжета, погружая вас в атмосферу запретных тайн, веры и личных испытаний, где прошлое, настоящее и будущее сталкиваются в бескомпромиссной борьбе за спасение души и города.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Holy Whore Emily (Мод, Unlocked) v1.0.0 MOD APK

Скачать Holy Whore Emily (Мод, Unlocked) 542 Мб Ссылка 2 542 Мб
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