Описание

В игре Holy Whore Emily вас ждет необычная история, где судьбы переплетаются в мире, полном религиозных интриг и социальных конфликтов. История начинается с изгнания кардинала Гилберта, который, оказавшись в небольшом приморском городке Кинастон, становится преемником епископа и воспитывает Эмили, свою усыновленную дочь. Теперь, когда Эмили празднует своё совершеннолетие, город стоит на пороге величайших перемен: без присутствия «благословенной девушки» он рискует утонуть в нищете и разрухе, а судьба новой героини висит на волоске.





Гилберт, видя в Эмили потенциал стать настоящей святой, решает воспитать её несмотря на противодействие верующих, не принявших её в свои ряды. Заключив договор с местными жителями, он дает ей два года, чтобы завоевать признание и доказать свою способность к святости. Каждый шаг и каждое решение в игре влияют на развитие сюжета, погружая вас в атмосферу запретных тайн, веры и личных испытаний, где прошлое, настоящее и будущее сталкиваются в бескомпромиссной борьбе за спасение души и города.