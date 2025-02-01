Описание

В игре Train and Tame вам предстоит примерить роль персонального тренера в эксклюзивном фитнес-клубе, где богатые женщины не просто следят за формой, но и скрывают самые смелые желания. Погружаясь в атмосферу роскоши и утончённого вкуса, вы проводите своих клиентов через тщательно разработанные программы, где физическая подготовка переплетается с искусством соблазнения.





Ваши задачи выходят далеко за рамки обычного тренерства — вам предстоит не только формировать их идеальные тела, но и воплощать в жизнь самые смелые фантазии. Используя эротические удовольствия и соблазнительные сценарии, вы открываете для себя мир, где каждая встреча превращается в уникальное приключение, а ваша интуиция и профессионализм становятся ключом к раскрытию самых сокровенных тайн. Наслаждайтесь атмосферой высококлассного сервиса и чувственных интриг, где каждая тренировка превращается в незабываемое путешествие по миру элитного фитнеса и соблазна.