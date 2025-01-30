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Dragon Wishes (18+)

Dragon Wishes (18+) 011

Когда дракон решает развлечься: магия, опасность и неожиданные приключения
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Версия:
011
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 314 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
212
Скриншоты
Описание

Dragon Wishes (18+) — это визуальный роман с потрясающей графикой, созданной с помощью ИИ, увлекательным сюжетом и элементами пикантных сцен. История начинается с неожиданного вмешательства могущественного дракона, который решает добавить немного хаоса в свой мир, случайно телепортируя главную героиню из современной реальности в средневековое королевство.


Однако у этого мира есть строгие законы — магия запрещена, а появление девушки в автомобиле становится сенсацией, которая привлекает нежелательное внимание. Теперь героине предстоит справляться с рядом сложных испытаний, от скрытых заговоров до поисков способа вернуться домой. Dragon Wishes (18+) — это микс фэнтези, интриги и неожиданных встреч, где судьба героини зависит от ваших решений. Сможете ли вы найти выход или этот мир изменит вас навсегда?


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Скачать Dragon Wishes (18+) 314 Мб Ссылка 2 314 Мб
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