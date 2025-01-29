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Office Secrets (18+)

Office Secrets (18+) 0.1.1

Новый офис, новые знакомства и неожиданные последствия
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Версия:
0.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 76 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
117
Скриншоты
Описание

Office Secrets (18+) — это визуальный роман, где главного героя ждёт не только новая работа, но и целая череда интриг, знакомств и неожиданных ситуаций. Игра регулярно обновляется, предлагая свежий контент и новые приключения, что делает её особенно привлекательной для поклонников жанра.


Герой устраивается в новый коллектив, где быстро оказывается в центре внимания. Сюжет развивается через классическую механику визуальных новелл, дополненную интерактивными переписками в мессенджере, что делает общение с персонажами ещё более реалистичным. Office Secrets (18+) предлагает стильную графику, созданную с помощью нейросетей, увлекательные сюжетные линии и выборы, которые определяют дальнейшее развитие событий. Готовы ли вы к новым рабочим будням, полным тайн и неожиданных поворотов?


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Скачать Office Secrets (18+) 76 Мб Ссылка 2 76 Мб
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