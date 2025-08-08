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Venomous Smiles (18+)

Venomous Smiles (18+) Prologue

Тайны ночи: интриги, опасности и древние силы
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Версия:
Prologue
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 139 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
89
Скриншоты
Описание

Venomous Smiles — это мрачный и стильный визуальный роман, переносящий игроков в мир вампиров, наполненный интригами и скрытыми угрозами. Вы играете за Дэна (имя можно изменить) — вампира, застрявшего во времени с 1960-х годов. Будучи слугой своей создательницы Сайры, он оказывается втянутым в её амбиции по достижению власти в теневом обществе ночи.


Но баланс сил нарушается, когда в городе появляются неизвестные новички, его сестра-вампир возвращается из загадочной миссии в Тибете, а возлюбленная Дэна внезапно исчезает. Что скрывается за этими событиями? Можно ли доверять старым союзникам? Venomous Smiles — это история о преданности, политике бессмертных и поиске ответов в мире, где улыбка может быть ядовитой, а тьма скрывает больше, чем кажется.


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Скачать Venomous Smiles (18+) 139 Мб Ссылка 2 139 Мб
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