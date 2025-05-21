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Blissful Sleep (18+)

Blissful Sleep (18+) 0.3.10

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Версия:
0.3.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:14
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 741
Скриншоты
Описание

Blissful Sleep — это захватывающая приключенческая игра, в которой игроки берут на себя роль искателя приключений, сталкивающегося с загадочной болезнью в своем родном городе. Эта недуг, известный как "Блаженный сон", заставляет зараженных погружаться в состояние, где они не могут полностью проснуться.


Когда главный герой узнает, что его сестра заразилась этим странным заболеванием, он решает вернуться домой, чтобы помочь ей. В процессе игры игрокам предстоит исследовать мир снов, сталкиваясь с его таинственными обитателями и разгадывая загадку Блаженного сна.


Игра предлагает уникальный сюжет, смешивая элементы фантазии и мистики, и погружает игроков в атмосферу таинственности и поиска. Основная задача — исследовать мир снов, разгадывать его загадки и найти способ лечения странной болезни. "Blissful Sleep" обещает увлекательное путешествие, полное интриг и неожиданных поворотов.


Информация о модах

полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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