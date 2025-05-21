Описание

Blissful Sleep — это захватывающая приключенческая игра, в которой игроки берут на себя роль искателя приключений, сталкивающегося с загадочной болезнью в своем родном городе. Эта недуг, известный как "Блаженный сон", заставляет зараженных погружаться в состояние, где они не могут полностью проснуться.





Когда главный герой узнает, что его сестра заразилась этим странным заболеванием, он решает вернуться домой, чтобы помочь ей. В процессе игры игрокам предстоит исследовать мир снов, сталкиваясь с его таинственными обитателями и разгадывая загадку Блаженного сна.





Игра предлагает уникальный сюжет, смешивая элементы фантазии и мистики, и погружает игроков в атмосферу таинственности и поиска. Основная задача — исследовать мир снов, разгадывать его загадки и найти способ лечения странной болезни. "Blissful Sleep" обещает увлекательное путешествие, полное интриг и неожиданных поворотов.