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Welcum to the City (18+)

Welcum to the City (18+) 0.26.0

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Версия:
0.26.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 16:28
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 383 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
44 703
Скриншоты
Описание

Welcum to the City - является визуальным романом, сосредоточенным на повествовании и взрослых темах. В игре игроки берут на себя роль главного героя, который возвращается к своей мачехе и ее дочери после смерти отца. Возвращение к семье, с которой герой был близок в детстве, оказывается не таким простым, как он ожидал.


Игра исследует темы взросления, изменения отношений и сложностей, связанных с возвращением в прежнюю семейную среду. Персонажи игры, с которыми взаимодействует главный герой, могут представлять различные эмоциональные и социальные вызовы, которые он должен преодолеть.


"Welcum to the City" может предложить игрокам глубокий сюжет, который позволит им исследовать сложные человеческие отношения и эмоции, возникающие при возвращении в прошлое. Особый акцент игры делается на психологическом развитии главного героя и его взаимодействии с другими персонажами.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Welcum to the City (18+) 383 Мб Ссылка 2 383 Мб
Старые версии Welcum to the City (18+)
Version 0.17.1 Version 0.18.0 Version 0.20.0 Version TG 0.20.0 Version TG 0.18.0 Version TG 0.17.1

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Welcum to the City (18+)


Комментарии (2)
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:))puk
:))puk 1 декабря 2023 13:45
A new update 8.0 has been released
+3
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Т
Т 1 декабря 2023 09:24
Когда сператят версию 0.8.0
+4
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