Описание

Welcum to the City - является визуальным романом, сосредоточенным на повествовании и взрослых темах. В игре игроки берут на себя роль главного героя, который возвращается к своей мачехе и ее дочери после смерти отца. Возвращение к семье, с которой герой был близок в детстве, оказывается не таким простым, как он ожидал.





Игра исследует темы взросления, изменения отношений и сложностей, связанных с возвращением в прежнюю семейную среду. Персонажи игры, с которыми взаимодействует главный герой, могут представлять различные эмоциональные и социальные вызовы, которые он должен преодолеть.





"Welcum to the City" может предложить игрокам глубокий сюжет, который позволит им исследовать сложные человеческие отношения и эмоции, возникающие при возвращении в прошлое. Особый акцент игры делается на психологическом развитии главного героя и его взаимодействии с другими персонажами.