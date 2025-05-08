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The Fallen Order: Zombie Outbreak (18+)

The Fallen Order: Zombie Outbreak (18+) 0.7

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Версия:
0.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:46
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 331
Скриншоты
Описание

The Fallen Order: Zombie Outbreak - представляет собой фанатскую игру, разворачивающуюся в захватывающем и напряженном мире культовой серии Resident Evil. Игра включает в себя таких знаковых персонажей, как Клэр Редфилд и Ада Вонг, что делает ее особенно интересной для поклонников оригинальной серии.


В "The Fallen Order: Zombie Outbreak" игроки погружаются в мрачный и опасный мир, где угроза зомби-апокалипсиса витает в воздухе. Сюжет игры развивается вокруг попыток выживания и борьбы с зомби, а также разгадывания тайн, стоящих за вспышкой инфекции. Клэр Редфилд и Ада Вонг, персонажи, знакомые поклонникам Resident Evil, вносят в игру узнаваемость и глубину. Игроки будут сопровождать их в захватывающих приключениях, сталкиваясь с разнообразными вызовами и опасностями, которые скрывает этот мир.


Ключевым аспектом игры является выживание: игрокам придется управлять ресурсами, разгадывать головоломки и сражаться с врагами. Вдобавок, игра обещает доставить поклонникам Resident Evil уникальный опыт, сочетающий в себе ностальгию по оригинальной серии и новые захватывающие элементы, характерные для "The Fallen Order: Zombie Outbreak".


Информация о модах

v0.7 и v0.6
Релиз: 8 мая 2025 года
Основная сюжетная линия Клэр обновлена
Более 300 новых слайдов
7 новых сексуальных анимаций (миссионерская поза / групповое / обыск обнажённого тела)
2 плохие концовки (они безумные!)
5 новых выживших (множество диалогов, выборов и взаимодействий: Майкл, Луис, Кёртис, Адин, Райан)
Девять новых локаций для исследования
Десять сексуальных сцен
Более 100 слайдов
Бои с зомби
Одна плохая концовка

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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Отзывы о The Fallen Order: Zombie Outbreak (18+)


Комментарии (1)
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Гость Andro
Гость Andro 19 марта 2024 15:42
Кто нибудь знает какой пароль именно от SD cart ?
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