The Fallen Order: Zombie Outbreak (18+) 0.7
The Fallen Order: Zombie Outbreak - представляет собой фанатскую игру, разворачивающуюся в захватывающем и напряженном мире культовой серии Resident Evil. Игра включает в себя таких знаковых персонажей, как Клэр Редфилд и Ада Вонг, что делает ее особенно интересной для поклонников оригинальной серии.
В "The Fallen Order: Zombie Outbreak" игроки погружаются в мрачный и опасный мир, где угроза зомби-апокалипсиса витает в воздухе. Сюжет игры развивается вокруг попыток выживания и борьбы с зомби, а также разгадывания тайн, стоящих за вспышкой инфекции. Клэр Редфилд и Ада Вонг, персонажи, знакомые поклонникам Resident Evil, вносят в игру узнаваемость и глубину. Игроки будут сопровождать их в захватывающих приключениях, сталкиваясь с разнообразными вызовами и опасностями, которые скрывает этот мир.
Ключевым аспектом игры является выживание: игрокам придется управлять ресурсами, разгадывать головоломки и сражаться с врагами. Вдобавок, игра обещает доставить поклонникам Resident Evil уникальный опыт, сочетающий в себе ностальгию по оригинальной серии и новые захватывающие элементы, характерные для "The Fallen Order: Zombie Outbreak".
v0.7 и v0.6
Релиз: 8 мая 2025 года
Основная сюжетная линия Клэр обновлена
Более 300 новых слайдов
7 новых сексуальных анимаций (миссионерская поза / групповое / обыск обнажённого тела)
2 плохие концовки (они безумные!)
5 новых выживших (множество диалогов, выборов и взаимодействий: Майкл, Луис, Кёртис, Адин, Райан)
Девять новых локаций для исследования
Десять сексуальных сцен
Более 100 слайдов
Бои с зомби
Одна плохая концовка
Скачать The Fallen Order: Zombie Outbreak (18+) v0.7 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.