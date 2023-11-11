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Henry’s Adventures (18+)

Henry’s Adventures (18+) 0.8 Alpha

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Версия:
0.8 Alpha
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 090
Скриншоты
Описание

Henry’s Adventures (18+) - В игре "Приключения Генри", игроки встречаются с молодым и любознательным персонажем по имени Генри. Живя в маленькой деревушке, расположенной среди гор, Генри всегда чувствовал в себе тягу к исследованиям и приключениям. Он мечтает об исследовании мира вне его тихой родины, желая узнать больше о таинственных и удивительных местах, которые существуют за пределами его знакомого окружения.


Игра начинается с того, что с Генри происходит нечто странное, что меняет его жизнь. Это событие служит катализатором для начала его путешествия, в котором он будет исследовать новые земли, встречать разнообразных персонажей и преодолевать множество испытаний.


"Приключения Генри" обещают быть игрой, полной открытий и волнения. Игроки будут водить Генри через различные сценарии, от решения головоломок до встреч с уникальными персонажами и сражений с противниками. Каждое новое место и каждое принятое решение будут влиять на ход сюжета, делая каждое приключение Генри уникальным.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Henry’s Adventures (18+) v0.8 Alpha MOD APK

Скачать Henry’s Adventures (18+) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб
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Старые версии Henry’s Adventures (18+)
Version 0.7 Version TG 0.7


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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