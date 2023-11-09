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Curvy Town (18+)

Curvy Town (18+) 0.3.3

2
1
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.3.3
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 437 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
5 555

Curvy Town — это визуальная новелла (ВН), которая погружает игроков в уникальный мир города, где у каждой девушки наступает определённый момент в жизни, когда всё кардинально меняется. В этой игре игроки следуют за главным персонажем, Сэмом, который сталкивается и приспосабливается к этим изменениям в жизни девушек города.


Игра предлагает глубокий сюжет, который исследует различные аспекты жизни и развития персонажей в этом уникальном окружении. В ходе игры игроки сталкиваются с разнообразными ситуациями и выборами, которые влияют на развитие сюжета и отношения персонажей.


"Curvy Town" предназначена для погружения в историю и предоставляет возможность исследовать динамично меняющийся мир через взаимодействие с различными персонажами. Это делает игру интересной для любителей визуальных новелл и тех, кто ценит глубокие истории с сильным акцентом на персонажах.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Curvy Town (18+) 0.3.3 взлом

Скачать Curvy Town (18+) 437 Мб Ссылка 2 437 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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