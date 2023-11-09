Curvy Town — это визуальная новелла (ВН), которая погружает игроков в уникальный мир города, где у каждой девушки наступает определённый момент в жизни, когда всё кардинально меняется. В этой игре игроки следуют за главным персонажем, Сэмом, который сталкивается и приспосабливается к этим изменениям в жизни девушек города.





Игра предлагает глубокий сюжет, который исследует различные аспекты жизни и развития персонажей в этом уникальном окружении. В ходе игры игроки сталкиваются с разнообразными ситуациями и выборами, которые влияют на развитие сюжета и отношения персонажей.





"Curvy Town" предназначена для погружения в историю и предоставляет возможность исследовать динамично меняющийся мир через взаимодействие с различными персонажами. Это делает игру интересной для любителей визуальных новелл и тех, кто ценит глубокие истории с сильным акцентом на персонажах.