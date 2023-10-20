The Interim Domain представляет собой мистическую и философскую историю о переходе и принятии. События игры начинаются с таинственного конца мира, где все известные реальности растворяются в ярком свете. Главный герой, который может быть назван по имени игрока, находит себя в Промежутке, месте между былым миром и предстоящим.





Этот новый мир наполнен духами, которые не могут двигаться дальше, потому что они не могут освободиться от своего прошлого. С помощью Энтеде, Миры, метафизического существа, главный герой узнает, что его миссия - помогать этим духам. Он должен разгадать их истории, понять их страхи и мечты, чтобы помочь им принять свою новую реальность и двигаться дальше.





Но путешествие главного героя также является путешествием самопознания. Пока он помогает другим, он начинает понимать свою собственную историю и причину, по которой он находится в Промежутке.