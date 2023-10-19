Hero Party Must Fall (18+) представляет собой уникальный поворот в классическом сценарии фэнтезийных историй. Вместо того чтобы просто следовать путем героев, игроки будут на стороне злодея, что делает игру уникальной и интересной.
В этом мире вы играете за агента главного злодея, который инфильтрировался в группу героев с целью сорвать их планы. Это представляет игрокам серьезный вызов: они должны действовать убедительно, чтобы остаться под прикрытием, избегать разоблачения и одновременно саботировать усилия группы.
Взаимоотношения между персонажами, сложные моральные выборы, а также дилемма между верностью своему настоящему начальнику и возможным привязыванием к героям, которых вы должны предать, делают игровой процесс глубоким и захватывающим.
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