Описание

Hero Party Must Fall (18+) представляет собой уникальный поворот в классическом сценарии фэнтезийных историй. Вместо того чтобы просто следовать путем героев, игроки будут на стороне злодея, что делает игру уникальной и интересной.





В этом мире вы играете за агента главного злодея, который инфильтрировался в группу героев с целью сорвать их планы. Это представляет игрокам серьезный вызов: они должны действовать убедительно, чтобы остаться под прикрытием, избегать разоблачения и одновременно саботировать усилия группы.





Взаимоотношения между персонажами, сложные моральные выборы, а также дилемма между верностью своему настоящему начальнику и возможным привязыванием к героям, которых вы должны предать, делают игровой процесс глубоким и захватывающим.