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Hero Party Must Fall (18+)

Hero Party Must Fall (18+) 0.5.4 Bugfix 1

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Версия:
0.5.4 Bugfix 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 249 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 568
Скриншоты
Описание

Hero Party Must Fall (18+) представляет собой уникальный поворот в классическом сценарии фэнтезийных историй. Вместо того чтобы просто следовать путем героев, игроки будут на стороне злодея, что делает игру уникальной и интересной.


В этом мире вы играете за агента главного злодея, который инфильтрировался в группу героев с целью сорвать их планы. Это представляет игрокам серьезный вызов: они должны действовать убедительно, чтобы остаться под прикрытием, избегать разоблачения и одновременно саботировать усилия группы.


Взаимоотношения между персонажами, сложные моральные выборы, а также дилемма между верностью своему настоящему начальнику и возможным привязыванием к героям, которых вы должны предать, делают игровой процесс глубоким и захватывающим.


Информация о модах

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Скачать Hero Party Must Fall (18+) v0.5.4 Bugfix 1 MOD APK

Скачать Hero Party Must Fall (18+) 249 Мб Ссылка 2 249 Мб
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Старые версии Hero Party Must Fall (18+)
Version 0.5.1 Version 0.5.2 Version 0.5.3 Version TG 0.5.3 Version TG 0.5.2 Version TG 0.5.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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