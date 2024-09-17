Описание

Isekai Paradise (18+) — проект, который порадует игроков потрясающей графикой, качественными рендерами и анимацией, а также увлекательным сюжетом, полным приключений. История начинается довольно классически: с невнимательного главного героя и грузовика, который отправляет его в другой мир. Очнувшись в Эвенралме, герой оказывается в мире, где обитают разнообразные расы, существует магия, а в небе парят драконы, от которых легко погибнуть. Но драконы — лишь одна из множества опасностей этого загадочного мира.





Ваш персонаж должен быть осторожен, ведь опасности подстерегают на каждом шагу. Чтобы выжить, ему придется собрать команду союзников и стать сильнее, изучая мир и его тайны. Когда он окрепнет и будет готов, у него появится возможность бросить вызов самому Повелителю Демонов. Сможете ли вы пройти этот путь и победить зло? Решать только вам.