Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:51
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 376
Описание
New Neighborhood — познакомьтесь с Вайолет и Тедом (его имя можно изменить), которые после трех лет брака переезжают в новый дом. Здесь, вдали от привычной рутины, им предстоит исследовать множество тем и пережить новые приключения. Всё зависит от ваших решений и выбранного пути: останется ли их жизнь такой же обычной, или же они погрузятся в этот новый, интригующий образ жизни?
Ваша задача — направлять героев, выбирая за них и определяя, как будут развиваться их отношения и повседневная жизнь. Будет ли их брак испытан новыми обстоятельствами, или они обретут что-то новое? Решать только вам.
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