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New Neighborhood (18+)

New Neighborhood (18+) 0.3

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Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 376
Скриншоты
Описание

New Neighborhood — познакомьтесь с Вайолет и Тедом (его имя можно изменить), которые после трех лет брака переезжают в новый дом. Здесь, вдали от привычной рутины, им предстоит исследовать множество тем и пережить новые приключения. Всё зависит от ваших решений и выбранного пути: останется ли их жизнь такой же обычной, или же они погрузятся в этот новый, интригующий образ жизни?


Ваша задача — направлять героев, выбирая за них и определяя, как будут развиваться их отношения и повседневная жизнь. Будет ли их брак испытан новыми обстоятельствами, или они обретут что-то новое? Решать только вам.


Информация о модах

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Скачать New Neighborhood (18+) v0.3 MOD APK

Скачать New Neighborhood (18+) 1.5 Гб Ссылка 2 1.5 Гб
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Старые версии New Neighborhood (18+)
Version 0.1 Version 0.2 Version TG 0.2 Version TG 0.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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