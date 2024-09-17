Описание

New Neighborhood — познакомьтесь с Вайолет и Тедом (его имя можно изменить), которые после трех лет брака переезжают в новый дом. Здесь, вдали от привычной рутины, им предстоит исследовать множество тем и пережить новые приключения. Всё зависит от ваших решений и выбранного пути: останется ли их жизнь такой же обычной, или же они погрузятся в этот новый, интригующий образ жизни?





Ваша задача — направлять героев, выбирая за них и определяя, как будут развиваться их отношения и повседневная жизнь. Будет ли их брак испытан новыми обстоятельствами, или они обретут что-то новое? Решать только вам.