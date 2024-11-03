Описание

A Day at the Spa — погрузитесь в роль уважаемого профессора, который решает организовать для своих студенток однодневный отпуск в термальные ванны. Это отличная возможность отдохнуть от учебных будней, укрепить командный дух и насладиться спокойствием природы. Но, как часто бывает, даже самые продуманные планы могут обернуться неожиданными поворотами. Что может пойти не так?





Приготовьтесь к серии забавных и неожиданных ситуаций, которые могут возникнуть во время этой поездки. Вам предстоит решать различные задачи, поддерживать порядок и настроение группы, а также справляться с непредвиденными обстоятельствами. Сможете ли вы сделать этот день по-настоящему особенным для всех и вернуться с массой позитивных впечатлений? Узнайте в увлекательной игре A Day at the Spa!