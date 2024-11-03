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A Day at the Spa (18+)

A Day at the Spa (18+) 0.90

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Версия:
0.90
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 410 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 525
Скриншоты
Описание

A Day at the Spa — погрузитесь в роль уважаемого профессора, который решает организовать для своих студенток однодневный отпуск в термальные ванны. Это отличная возможность отдохнуть от учебных будней, укрепить командный дух и насладиться спокойствием природы. Но, как часто бывает, даже самые продуманные планы могут обернуться неожиданными поворотами. Что может пойти не так?


Приготовьтесь к серии забавных и неожиданных ситуаций, которые могут возникнуть во время этой поездки. Вам предстоит решать различные задачи, поддерживать порядок и настроение группы, а также справляться с непредвиденными обстоятельствами. Сможете ли вы сделать этот день по-настоящему особенным для всех и вернуться с массой позитивных впечатлений? Узнайте в увлекательной игре A Day at the Spa!


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Скачать A Day at the Spa (18+) 410 Мб Ссылка 2 410 Мб
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