В Unaware In The City Город — это место, где мечты могут стать реальностью, но также и место, где можно столкнуться с жестокой реальностью. Главная героиня, молодая и наивная, пытается найти свое место в этом космополитическом мире, где каждое решение имеет последствия.





Каждый день для нее — это новое приключение, наполненное непредсказуемыми событиями, новыми знакомствами и, конечно же, сложными решениями. Будет ли она стремиться к успеху и богатству, или ее путь будет полон взлетов и падений? Сможет ли она сохранить свою индивидуальность в мире, где все стремятся к стандартам?





Вам, как игроку, предстоит пройти этот путь вместе с ней, руководя ее действиями и решениями. От вашего выбора зависит ее судьба. Вы столкнетесь с реалиями жизни в большом городе: работа, отношения, дружба, конфликты и, конечно же, любовь.