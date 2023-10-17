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Special Harem Class (18+)

Special Harem Class (18+) 0.3.3

9
2
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.3.3
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 930 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
9
Комментарии:
0
Просмотров:
22 883

Special Harem Class представляет собой веселую и слегка эксцентричную визуальную новеллу, в которой игроки погружаются в атмосферу непредсказуемой академической жизни. В этой игре переплетаются комедия, романтика и интриги, где каждое ваше решение может повлиять на исход истории.


Ваш главный герой оказывается в необычном учебном заведении, где красивые девушки не только учатся, но и каждая из них имеет свою историю и секреты. Клэр, ваша харизматичная и немного странная учительница, предлагает вам сделку, которая может изменить вашу жизнь навсегда. Ваша задача — понять, что стоит за ее действиями и как это связано с другими учениками.


Игрокам предоставляется возможность строить отношения с разными персонажами, каждый из которых представляет собой уникальный характер и историю. От невинных и стеснительных девушек до уверенных и амбициозных — выбор за вами. Однако помимо романтики, игрокам предстоит столкнуться с различными загадками и тайнами, которые скрыты в этом учебном заведении.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Special Harem Class (18+) 0.3.3 взлом

Скачать Special Harem Class (18+)
930 Мб
Ссылка 2
930 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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