Special Harem Class представляет собой веселую и слегка эксцентричную визуальную новеллу, в которой игроки погружаются в атмосферу непредсказуемой академической жизни. В этой игре переплетаются комедия, романтика и интриги, где каждое ваше решение может повлиять на исход истории.





Ваш главный герой оказывается в необычном учебном заведении, где красивые девушки не только учатся, но и каждая из них имеет свою историю и секреты. Клэр, ваша харизматичная и немного странная учительница, предлагает вам сделку, которая может изменить вашу жизнь навсегда. Ваша задача — понять, что стоит за ее действиями и как это связано с другими учениками.





Игрокам предоставляется возможность строить отношения с разными персонажами, каждый из которых представляет собой уникальный характер и историю. От невинных и стеснительных девушек до уверенных и амбициозных — выбор за вами. Однако помимо романтики, игрокам предстоит столкнуться с различными загадками и тайнами, которые скрыты в этом учебном заведении.