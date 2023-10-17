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Total Maidness! (18+)

Total Maidness! (18+) 0.25a

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Версия:
0.25a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 910 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 825

Total Maidness! - представляет собой уникальный и интерактивный геймплей, где игроки оказываются перед рядом непредсказуемых и иногда смешных ситуаций. Главный герой, независимо от своего прежнего малодушного образа жизни, внезапно становится владельцем огромного имущества и руководителем команды горничных, каждая из которых имеет свой характер, историю и секреты.


Игроку предстоит не только управлять домом и разбираться в бытовых проблемах, но и углубляться в отношения с каждой из горничных, раскрывая их прошлое, и, возможно, находя в них друзей или даже романтические отношения. Однако нельзя забывать и о том, что с богатством и властью приходит и ответственность. Главному герою предстоит решать сложные моральные дилеммы, управлять своим наследством и защищать его от различных угроз.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать Total Maidness! (18+) 910 Мб Ссылка 2 910 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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