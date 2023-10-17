Total Maidness! - представляет собой уникальный и интерактивный геймплей, где игроки оказываются перед рядом непредсказуемых и иногда смешных ситуаций. Главный герой, независимо от своего прежнего малодушного образа жизни, внезапно становится владельцем огромного имущества и руководителем команды горничных, каждая из которых имеет свой характер, историю и секреты.





Игроку предстоит не только управлять домом и разбираться в бытовых проблемах, но и углубляться в отношения с каждой из горничных, раскрывая их прошлое, и, возможно, находя в них друзей или даже романтические отношения. Однако нельзя забывать и о том, что с богатством и властью приходит и ответственность. Главному герою предстоит решать сложные моральные дилеммы, управлять своим наследством и защищать его от различных угроз.