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The Gilded Ladder (18+)

The Gilded Ladder (18+) 0.1.4

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.1.4
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 333 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 839

The Gilded Ladder - это захватывающая интерактивная романтическая история, которая погружает игрока в загадочный мир корпоративной политики, внутриофисных интриг и граней человеческой натуры. В центре расследования - главный герой, мужчина-ученый, который начинает работать в офисе AVN для косметической компании Gilded Cosmetics. Попадая в новое для себя рабочее пространство, он быстро осознает, что за блестящим фасадом этой успешной компании скрываются тайны, интриги и конфликты.


Как новичок в этом диком мире, главный герой сталкивается с рядом проблем, связанных с корпоративной культурой, начиная от недружелюбных коллег и заканчивая неоднозначными решениями в сфере разработки новых продуктов. Ваш выбор в ответ на различные ситуации определит судьбу вашего персонажа, его карьеру и романтические отношения.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать The Gilded Ladder (18+) 0.1.4 взлом

Скачать The Gilded Ladder (18+) 333 Мб Ссылка 2 333 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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