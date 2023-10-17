The Gilded Ladder - это захватывающая интерактивная романтическая история, которая погружает игрока в загадочный мир корпоративной политики, внутриофисных интриг и граней человеческой натуры. В центре расследования - главный герой, мужчина-ученый, который начинает работать в офисе AVN для косметической компании Gilded Cosmetics. Попадая в новое для себя рабочее пространство, он быстро осознает, что за блестящим фасадом этой успешной компании скрываются тайны, интриги и конфликты.





Как новичок в этом диком мире, главный герой сталкивается с рядом проблем, связанных с корпоративной культурой, начиная от недружелюбных коллег и заканчивая неоднозначными решениями в сфере разработки новых продуктов. Ваш выбор в ответ на различные ситуации определит судьбу вашего персонажа, его карьеру и романтические отношения.