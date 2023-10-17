android-1.ru / Игры / Эротические игры / Hero To Villain Remastered (18+)
Hero To Villain Remastered (18+)

Hero To Villain Remastered (18+) Episode 4 Part 1

1
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
Episode 4 Part 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 078
Скриншоты
Описание

Hero To Villain Remastered – это захватывающая ролевая игра, где тонкая грань между добром и злом стирается перед лицом предательства. В мире, где каждый второй обладает сверхспособностями, простое существование становится борьбой за выживание, особенно когда ты самый сильный герой, оставшийся в одиночестве против всех.


Игра начинается с того, что главный герой, MC, сталкивается с жестоким предательством со стороны своих ближайших друзей и союзников, что ведет к его смерти. Но судьба у него другие планы: он перевоплощается в новом теле, жаждущий мести. Теперь, возвращаясь в мир, который однажды знал его как героя, он должен принять новую роль и научиться использовать свои способности, чтобы стать той самой угрозой, которой он когда-то противостоял.


В процессе игры игрокам предстоит принимать сложные решения. Все ли средства хороши ради мести? Стоит ли забыть о своем прошлом и стать настоящим злодеем или же попытаться вернуть свое прежнее имя и репутацию? Каждое решение будет иметь последствия, ведущие к различным концовкам игры.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Hero To Villain Remastered (18+) vEpisode 4 Part 1 MOD APK

Скачать Hero To Villain Remastered (18+) 1.5 Гб Ссылка 2 1.5 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Старые версии Hero To Villain Remastered (18+)
Version 0.3.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
My Family Farm (18+)
My Family Farm (18+)
Version: 0.1.2
OnlyHer (18+)
OnlyHer (18+)
Version: 0.5.1
Roundscape Adorevia (18+)
Roundscape Adorevia (18+)
Version: 6.4
Peerless Lust (18+)
Peerless Lust (18+)
Version: 0.36
The Last Goblin (18+)
The Last Goblin (18+)
Version: 0.6
Time Tenshi (18+)
Time Tenshi (18+)
Version: 1.0
Hostage Hotel (18+)
Hostage Hotel (18+)
Version: Chapter 3
Chasing the Cheerleader (18+)
Chasing the Cheerleader (18+)
Version: 0.1

Отзывы о Hero To Villain Remastered (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив