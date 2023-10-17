Описание

Hero To Villain Remastered – это захватывающая ролевая игра, где тонкая грань между добром и злом стирается перед лицом предательства. В мире, где каждый второй обладает сверхспособностями, простое существование становится борьбой за выживание, особенно когда ты самый сильный герой, оставшийся в одиночестве против всех.





Игра начинается с того, что главный герой, MC, сталкивается с жестоким предательством со стороны своих ближайших друзей и союзников, что ведет к его смерти. Но судьба у него другие планы: он перевоплощается в новом теле, жаждущий мести. Теперь, возвращаясь в мир, который однажды знал его как героя, он должен принять новую роль и научиться использовать свои способности, чтобы стать той самой угрозой, которой он когда-то противостоял.





В процессе игры игрокам предстоит принимать сложные решения. Все ли средства хороши ради мести? Стоит ли забыть о своем прошлом и стать настоящим злодеем или же попытаться вернуть свое прежнее имя и репутацию? Каждое решение будет иметь последствия, ведущие к различным концовкам игры.