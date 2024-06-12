Timebound — это захватывающая визуальная новелла, где вы играете роль молодого человека, члена организации Timebound, которая защищает течение времени от различных угроз. Ваша миссия — присоединиться к Команде 17, элитной группе, состоящей из талантливых и красивых девушек, каждая из которых обладает уникальными навыками и способностями.





История игры развивается в зависимости от ваших решений и действий. Вам предстоит взаимодействовать с членами команды, принимать важные решения и участвовать в миссиях, которые могут изменить ход истории. Взаимодействие с персонажами и выполнение заданий открывают новые сюжетные линии и возможности, что делает каждое прохождение игры уникальным.





Timebound: Команда 17 предлагает глубокий и интерактивный сюжет, наполненный приключениями, романтикой и неожиданными поворотами. Игрокам предстоит не только защищать временные линии, но и развивать отношения с членами команды, что добавляет игре эмоциональную глубину и личностное развитие персонажей. Приготовьтесь к увлекательному путешествию сквозь время, где каждое ваше решение имеет значение!