Behind The Curtain — это интригующий визуальный роман для взрослых, который погружает игроков в захватывающую драму двух супружеских пар, чьи жизни и отношения подвергаются испытаниям с приходом нового, загадочного клиента. Этот клиент предлагает значительные инвестиции в финансовую компанию, где работают оба мужа, что ставит начало серии событий, раскрывающих скрытые страсти и тайные желания персонажей.





Джек Брэдли оказывается в сложной ситуации, где он должен справляться с профессиональным давлением и одновременно бороться с личными испытаниями в своем браке. Его влечения вне брака угрожают разрушить то немногое, что у него осталось, в то время как он пытается удержать свою текущую девушку от катастрофических решений.





В то же время, Бекс Брэдли, выросшая в строгой религиозной среде, начинает путешествие сексуальных открытий. После провокационного разговора с мужем она начинает осознавать и исследовать желания, которые были ей неизвестны. Этот путь пробуждения добавляет к истории глубины и сложности, поскольку она исследует новые аспекты своей сексуальности.





Behind The Curtain предлагает глубоко проработанные персонажи и сложную сюжетную линию, где каждое решение и выбор игрока могут привести к неожиданным последствиям. Игра балансирует на грани реалистичной драмы и интенсивных эмоциональных моментов, делая её увлекательной для тех, кто ищет более серьезный и задумчивый опыт в жанре визуальных романов для взрослых.