Missguided Lifes — это интригующая история о кажущейся на первый взгляд обычной семье, проживающей в маленьком городке. Однако за обыденными повседневными делами скрываются сложные внутрисемейные динамики и тайны. Главный герой, известный психолог, безмерно любит свою дочь Лизу и готов пойти на многое, чтобы обеспечить ей счастливое будущее, строго контролируя, чтобы она "заслуживала" его поддержку и соответствовала его представлениям о "хорошей девочке".





Мать Лизы, успешный риэлтор, полностью погружена в свою карьеру и кажется, не замечает потребностей своей семьи. Этот персонаж сталкивается с вызовом балансирования между профессиональным успехом и семейными обязанностями, что создает дополнительное напряжение в семейных отношениях.





Missguided Lifes исследует темы семейной ответственности, взаимопонимания и личного развития через повседневные и кризисные моменты жизни главных героев. Игрокам предстоит принять роль консультанта или скрытого наблюдателя, помогая персонажам найти гармонию в семейной жизни, решать конфликты и изменять своё поведение к лучшему. История затрагивает сложные вопросы, такие как родительское давление, самоопределение и жертвы, которые люди приносят ради карьеры или семьи. Это дает игрокам возможность глубже понять и возможно повлиять на судьбы героев, стремясь к лучшему исходу для всех членов семьи.