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Missguided Lifes (18+)

Missguided Lifes (18+) 0.01

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.01
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 532 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
133

Missguided Lifes — это интригующая история о кажущейся на первый взгляд обычной семье, проживающей в маленьком городке. Однако за обыденными повседневными делами скрываются сложные внутрисемейные динамики и тайны. Главный герой, известный психолог, безмерно любит свою дочь Лизу и готов пойти на многое, чтобы обеспечить ей счастливое будущее, строго контролируя, чтобы она "заслуживала" его поддержку и соответствовала его представлениям о "хорошей девочке".


Мать Лизы, успешный риэлтор, полностью погружена в свою карьеру и кажется, не замечает потребностей своей семьи. Этот персонаж сталкивается с вызовом балансирования между профессиональным успехом и семейными обязанностями, что создает дополнительное напряжение в семейных отношениях.


Missguided Lifes исследует темы семейной ответственности, взаимопонимания и личного развития через повседневные и кризисные моменты жизни главных героев. Игрокам предстоит принять роль консультанта или скрытого наблюдателя, помогая персонажам найти гармонию в семейной жизни, решать конфликты и изменять своё поведение к лучшему. История затрагивает сложные вопросы, такие как родительское давление, самоопределение и жертвы, которые люди приносят ради карьеры или семьи. Это дает игрокам возможность глубже понять и возможно повлиять на судьбы героев, стремясь к лучшему исходу для всех членов семьи.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать Missguided Lifes (18+) 0.01 взлом

Скачать Missguided Lifes (18+) 532 Мб Ссылка 2 532 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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