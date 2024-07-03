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Not So Shy (18+)

Not So Shy (18+) 0.2

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Скачать (506 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.2
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 506 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
428

Not So Shy – это захватывающая история о том, как неожиданное предложение может кардинально изменить жизнь. Главный герой, скромный фотограф, получает звонок от старого друга, который предлагает ему работу в своей успешной фотостудии в другом городе. Сгорая от желания перемен и новых возможностей, герой соглашается, оставляя свою привычную жизнь позади.


Переехав, он вскоре понимает, что новая работа — лишь вершина айсберга. Фотостудия оказывается лишь фасадом для гораздо более масштабной и загадочной деятельности, связанной с тайными исследованиями в области восприятия реальности и психологии. Главный герой оказывается втянутым в сеть интриг, где каждый кадр, каждый снимок имеют глубокий смысл, способный изменить представления о мире.


Как фотограф, герой начинает видеть нечто, что остается невидимым для других. Его камера захватывает аномалии, которые подталкивают его к поиску правды о реальном назначении студии. Всё становится еще сложнее, когда он встречает таинственную коллегу, которая, как выясняется, тоже ищет ответы.


Впереди у героя – серия решений, каждое из которых определит его дальнейшую судьбу и возможность разгадать загадки, стоящие за обыденным фасадом студии. От его выбора зависит, углубится ли он в этот новый мир или найдет способ сохранить свою прежнюю жизнь и вернуться к обыденности, избегая предательств и разочарований, которые так часто сопровождают изменения.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Not So Shy (18+) 0.2 взлом

Скачать Not So Shy (18+) 506 Мб Ссылка 2 506 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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