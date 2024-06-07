В Sparkling Duplicity вы погружаетесь в драматичную историю, играя роль отца звездного спортсмена средней школы. Ваши отношения с сыном далеки от идеальных, и кажется, что они могут стать еще хуже, прежде чем начнут улучшаться. Ваша роль требует балансирования между обязанностями родителя и неожиданно возникшими чувствами к одному из одноклассников вашего сына.





Сюжет углубляется, когда между вами и этим одноклассником начинает развиваться маловероятный роман. Вас захлестывают противоречивые эмоции: продолжать ли пытаться наладить отношения с сыном или поддаться своим плотским желаниям, рискуя разрушить то немногое, что осталось от вашего семейного взаимопонимания.





Sparkling Duplicity предлагает игрокам сложный выбор и моральные дилеммы. Каждый ваш поступок может иметь далеко идущие последствия, влияя на отношения с сыном и развитием ваших чувств. Эта игра станет настоящим испытанием ваших моральных ценностей и эмоциональной устойчивости, погружая вас в напряженную и захватывающую историю.