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News Desk (18+)

News Desk (18+) 1.01

Погрузитесь в мир коварных новостей и интриг
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Версия:
1.01
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 101 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В News Desk (18+) вас ждет текстовая ролевая игра с откровенным контентом, где события разворачиваются вокруг студии новостей и её окрестностей. Главный герой – соведущий, постоянно соперничающий со своей коллегой, сталкивается с новой угрозой: организация, в которой они работают, покупается, и новые владельцы намерены оставить на экране только одно лицо. Теперь герою предстоит за короткий срок найти способ дискредитировать не только свою конкурентку, но и всех, кто может помешать ему занять ведущую роль в компании.


Приготовьтесь к серии неожиданных и коварных поступков, где каждая реплика и каждое решение имеют решающее значение. News Desk (18+) предлагает глубокую сюжетную линию, наполненную интригами, скрытыми мотивами и драматическими поворотами, превращая мир новостей в настоящую арену власти и манипуляций.


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Скачать News Desk (18+) 101 Мб Ссылка 2 101 Мб
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