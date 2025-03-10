Описание

В News Desk (18+) вас ждет текстовая ролевая игра с откровенным контентом, где события разворачиваются вокруг студии новостей и её окрестностей. Главный герой – соведущий, постоянно соперничающий со своей коллегой, сталкивается с новой угрозой: организация, в которой они работают, покупается, и новые владельцы намерены оставить на экране только одно лицо. Теперь герою предстоит за короткий срок найти способ дискредитировать не только свою конкурентку, но и всех, кто может помешать ему занять ведущую роль в компании.





Приготовьтесь к серии неожиданных и коварных поступков, где каждая реплика и каждое решение имеют решающее значение. News Desk (18+) предлагает глубокую сюжетную линию, наполненную интригами, скрытыми мотивами и драматическими поворотами, превращая мир новостей в настоящую арену власти и манипуляций.