Описание

В Senpaiku Shogun вы окунетесь в атмосферу Японии периода Сэнгоку, где история и легенды переплетаются в захватывающем визуальном романе. Главный герой, Торамару, скромный крестьянин с непоколебимой мечтой стать самураем, отправляется в опасное и полное испытаний путешествие, чтобы бросить вызов своей судьбе и вписать своё имя в историю.





На пути к величию Торамару столкнется с жестокими сражениями, кровавыми войнами и неизбежными потерями, а также откроет для себя истинную силу любви, страсти и романтических уз. Вместе с верными союзниками он пройдет через испытания, которые проверят его дух, тело и ум, заставляя принимать сложные решения в борьбе за выживание на раздробленной земле. Senpaiku Shogun — это история о том, как вера в мечту способна превратить простого человека в легендарного воина, чья судьба навсегда изменит мир самураев.