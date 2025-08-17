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Senpaiku Shogun (18+)

Senpaiku Shogun (18+) 0.01

Погрузитесь в эпоху самураев и судьбы
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Версия:
0.01
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 186 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
77
Скриншоты
Описание

В Senpaiku Shogun вы окунетесь в атмосферу Японии периода Сэнгоку, где история и легенды переплетаются в захватывающем визуальном романе. Главный герой, Торамару, скромный крестьянин с непоколебимой мечтой стать самураем, отправляется в опасное и полное испытаний путешествие, чтобы бросить вызов своей судьбе и вписать своё имя в историю.


На пути к величию Торамару столкнется с жестокими сражениями, кровавыми войнами и неизбежными потерями, а также откроет для себя истинную силу любви, страсти и романтических уз. Вместе с верными союзниками он пройдет через испытания, которые проверят его дух, тело и ум, заставляя принимать сложные решения в борьбе за выживание на раздробленной земле. Senpaiku Shogun — это история о том, как вера в мечту способна превратить простого человека в легендарного воина, чья судьба навсегда изменит мир самураев.


Информация о модах

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Скачать Senpaiku Shogun (18+) 186 Мб Ссылка 2 186 Мб
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